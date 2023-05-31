Кремль призвал ориентироваться на данные Минобороны по атакам дронов на Москву
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков призвал ориентироваться на данные Минобороны России касательно информации о числе дронов, атаковавших Москву. Его комментарий по ситуации приводит ТАСС.
По мнению пресс-секретаря главы государства, СМИ не могут быть первоисточником информации в связи с атаками на российскую столицу.
Кремль желал бы увидеть хоть какое-то осуждение со стороны Запада атаки дронов на Москву, однако его не последовало, поделился Песков.
«Мы видели реакцию и из Лондона, и из Вашингтона. Отфиксировали для себя в очередной раз отсутствие какого-либо осуждения», — отметил представитель Кремля.
Он также подчеркнул, что российские власти проанализируют, каким образом отреагировать на атаку беспилотников на Москву.
До этого президент России Владимир Путин назвал атаку дронов в Москве ответом на удар по штабу государственного управления разведки (ГУР) Украины.
Утром 30 мая Москву атаковали БПЛА, повреждения получили три дома. Дроны врезались в многоэтажку в Новомосковском округе на улице Атласова, жилой дом на Профсоюзной улице, попав в окно квартиры на 16-м этаже, и дом на Ленинском проспекте. Мэр столицы Сергей Собянин позже рассказал, что за медицинской помощью обратились два человека, от госпитализации они отказались.
В Минобороны России сочли произошедшее террористическим актом. По информации ведомства, всего в атаке участвовали восемь беспилотников самолетного типа, все они были поражены. Три дрона были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, потеряли управление и отклонились от намеченных целей. Еще пять беспилотников были сбиты ЗРК «Панцирь-С» в Подмосковье.