Кремль призвал ориентироваться на данные Минобороны по атакам дронов на Москву

Песков призвал ориентироваться на данные Минобороны по числу дронов, атаковавших Москву

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков призвал ориентироваться на данные Минобороны России касательно информации о числе дронов, атаковавших Москву. Его комментарий по ситуации приводит ТАСС.

По мнению пресс-секретаря главы государства, СМИ не могут быть первоисточником информации в связи с атаками на российскую столицу.

Кремль желал бы увидеть хоть какое-то осуждение со стороны Запада атаки дронов на Москву, однако его не последовало, поделился Песков.

«Мы видели реакцию и из Лондона, и из Вашингтона. Отфиксировали для себя в очередной раз отсутствие какого-либо осуждения», — отметил представитель Кремля.

Он также подчеркнул, что российские власти проанализируют, каким образом отреагировать на атаку беспилотников на Москву.

До этого президент России Владимир Путин назвал атаку дронов в Москве ответом на удар по штабу государственного управления разведки (ГУР) Украины.

Утром 30 мая Москву атаковали БПЛА, повреждения получили три дома. Дроны врезались в многоэтажку в Новомосковском округе на улице Атласова, жилой дом на Профсоюзной улице, попав в окно квартиры на 16-м этаже, и дом на Ленинском проспекте. Мэр столицы Сергей Собянин позже рассказал, что за медицинской помощью обратились два человека, от госпитализации они отказались.

В Минобороны России сочли произошедшее террористическим актом. По информации ведомства, всего в атаке участвовали восемь беспилотников самолетного типа, все они были поражены. Три дрона были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, потеряли управление и отклонились от намеченных целей. Еще пять беспилотников были сбиты ЗРК «Панцирь-С» в Подмосковье.

