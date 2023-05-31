Роднина оценила дело игрока «Спартака» об участии в контрабанде наркотиков

Роднина заявила, что футболист Промес не получит гражданство России в случае судимости

Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина оценила дело нидерландского нападающего московского «Спартака» Квинси Промеса об участии в контрабанде наркотиков. Ее слова приводит Metaratings.ru.

«Надо сначала дождаться решения суда, а потом уже будут следующие действия», — заявила Роднина. Она подчеркнула, что «Спартак» не должен добиваться получения футболистом гражданства России в случае, если тот получит судимость.

30 мая Государственная прокуратура Нидерландов приняла решение привлечь Промеса к уголовной ответственности за участие в организации транспортировки двух партий кокаина общим весом 1370 килограммов. В ходе расследования полиция прослушивала телефон полузащитника.

В начале января прокуратура Нидерландов заподозрила Промеса в связи с суринамским наркоторговцем Питом Уортелом. Тогда отмечалось, что футболист и его родственники вложили деньги в партию наркотиков, которая была изъята голландской полицией в апреле 2020 года.

Промес вернулся в «Спартак» 25 февраля 2021 года. До этого он выступал за красно-белых с 2014 по 2018 год, став с командой чемпионом России и обладателем Суперкубка страны.