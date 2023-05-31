Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Корентен Муте
0:1
2-й сет
live
Андрей Рублёв
Ролан Гаррос (м)
Карен Хачанов
3:0
Завершен
Раду Албот
Ролан Гаррос (м)
Слоан Стивенс
2:0
Завершен
Варвара Грачёва
Ролан Гаррос (ж)
Виктория Азаренко
2:0
Завершен
Кайя Канепи
Ролан Гаррос — парный разряд (ж)
Суко Аояма
Завтра
16:30 (Мск)
Екатерина Александрова
Ролан Гаррос — парный разряд (ж)
Аслан Карацев
Завтра
15:00 (Мск)
Фрэнсис Тиафо
Ролан Гаррос (м)
20:13, 31 мая 2023Спорт

Международная федерация отказала двум призерам ОИ из России в допуске к турнирам

Международный союз велосипедистов отказал Войновой и Новолодской в допуске к турнирам
Анастасия Войнова

Анастасия Войнова. Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Международный союз велосипедистов (UCI) отказал двум призерам Олимпийских игр из России в допуске к турнирам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на организацию.

По информации источника, под запрет попали Анастасия Войнова и Мария Новолодская. Отмечается, что причиной стало несоблюдение спортсменками специальных правил участия, введенных для россиян. Решение будет действовать до особого распоряжения UCI.

Войнова — четырехкратная чемпионка мира, двукратный призер Олимпийских игр по велоспорту на треке (2016, 2020), Новолодская — бронзовый призер Олимпиады в Токио.

3 мая стало известно о допуске россиян на турниры UCI в нейтральном статусе. Отмечалось, что спортсмены смогут принять участие в Кубке мира, Кубке наций и чемпионате мира в индивидуальном порядке — без каких-либо ассоциаций с Россией, национальной федерацией или национальным олимпийским комитетом. Для участия спортсменам и тренерам необходимо было заполнить определенную форму.

Что думаешь? Оцени!
    Анастасия Борисова
    Обсудить
    Последние новости
    Земфира стала гражданкой Франции
    Парикмахер назвала визуально омолаживающие стрижки
    В украинской разведке объяснили помощь подсудному депутату с выездом с Украины
    Доктор Мясников дал советы пытающимся бросить курить россиянам
    В США рассказали о продвинутом способе обхода санкций Россией
    Три любовницы подружились и отправили обманувшего их мужчину в тюрьму
    Скабеева назвала Собчак попрошайкой и попросила отстать
    Экс-супруга футболиста Мамаева раскрыла результат пластики ягодиц
    Подтверждена способность SARS-CoV-2 инфицировать кошек
    На промышленном предприятии Шебекино начался пожар после обстрела ВСУ
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.