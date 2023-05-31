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05:41, 31 мая 2023Наука и техника

В США заявили о присутствии инопланетян на Земле

Профессор Стэнфорда Нолан заявил о визите и присутствии инопланетян на Земле

Фото: Mike Blake / Reuters

Профессор Стэнфордского университета Гарри Нолан на тематической конференции в Нью-Йорке заявил, что инопланетяне посещали Землю и все еще остаются здесь. Слова ученого приводит Daily Mail.

Ученый из США подчеркнул, что вероятность визита пришельцев на Землю «составляет сто процентов». По его мнению, люди встречали их и раньше, но не заметили ничего необычного.

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«Они появляются и говорят: "Кто из вас достаточно умен, чтобы понять, на что вы смотрите? Сможете ли вы увидеть то, что находится перед вами в его истинной форме? Видите ли вы аномальные скачки данных?"» — отметил представитель Стэнфорда.

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    Марина Совина
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