В США заявили о присутствии инопланетян на Земле

Профессор Стэнфорда Нолан заявил о визите и присутствии инопланетян на Земле

Профессор Стэнфордского университета Гарри Нолан на тематической конференции в Нью-Йорке заявил, что инопланетяне посещали Землю и все еще остаются здесь. Слова ученого приводит Daily Mail.

Ученый из США подчеркнул, что вероятность визита пришельцев на Землю «составляет сто процентов». По его мнению, люди встречали их и раньше, но не заметили ничего необычного.

«Они появляются и говорят: "Кто из вас достаточно умен, чтобы понять, на что вы смотрите? Сможете ли вы увидеть то, что находится перед вами в его истинной форме? Видите ли вы аномальные скачки данных?"» — отметил представитель Стэнфорда.