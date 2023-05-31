В США заявили о присутствии инопланетян на Земле
Профессор Стэнфорда Нолан заявил о визите и присутствии инопланетян на Земле
Профессор Стэнфордского университета Гарри Нолан на тематической конференции в Нью-Йорке заявил, что инопланетяне посещали Землю и все еще остаются здесь. Слова ученого приводит Daily Mail.
Ученый из США подчеркнул, что вероятность визита пришельцев на Землю «составляет сто процентов». По его мнению, люди встречали их и раньше, но не заметили ничего необычного.
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«Они появляются и говорят: "Кто из вас достаточно умен, чтобы понять, на что вы смотрите? Сможете ли вы увидеть то, что находится перед вами в его истинной форме? Видите ли вы аномальные скачки данных?"» — отметил представитель Стэнфорда.