У блогерши Блиновской нашли яхт-клуб и запретили им пользоваться

Суд запретил семье блогерши Блиновской пользоваться яхт-клубом «Точка Немо» на Волге

Суд запретил семье блогерши и автора «Марафона желаний» Елены Блиновской пользоваться яхт-клубом «Точка Немо», расположенным на Волге. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Круглогодичный глэмпинг обнаружила прокуратура, однако выяснилось, что Блиновская не оформила его в соответствии с законом. Ограничение суда наложено до устранения выявленных нарушений.

Яхт-клуб предлагает отдыхающим остановиться в деревянных домиках, воспользоваться услугами бани, кинотеатра и ресторана.

26 мая сообщалось, что следствие наложило арест на 136 счетов Блиновской и ее мужа по уголовному делу о неуплате около миллиарда рублей налогов. В различных банках Москвы хранились сотни миллионов рублей в различной валюте.

Блиновскую задержали 27 апреля в Смоленской области при попытке пересечь российскую границу на арендованном автомобиле. На следующий день блогершу поместили под домашний арест. Ей запретили пользоваться средствами связи и интернетом.