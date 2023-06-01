Эрдогана официально признали победителем президентских выборов в Турции

Эрдогана признали победителем президентских выборов в Турции по итогам второго тура

Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана официально признали победителем выборов главы государства по итогам второго тура голосования, который прошел в стране 28 мая. Окончательные итоги выборов огласил глава Высшего избирательного совета Турции Ахмет Енер, передает ТАСС.

Глава Центризбиркома уточнил, что комиссия рассмотрела поступившие возражения по итогам голосования. «Окончательные итоги второго тура президентских выборов направлены для публикации в официальной газете», — рассказал он. Согласно опубликованным результатам, Эрдоган набрал 52,18 процента голосов.

Ранее помощник российского лидера Владимира Путина Юрий Ушаков рассказал, что на церемонии инаугурации Эрдогана Россию будет представлять спикер Госдумы Вячеслав Володин. Точная дата инаугурации Эрдогана пока не объявлялась. Предполагалось, что она пройдет 2 или 6 июня.