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18:52, 1 июня 2023Россия

Над Белгородом сработала система ПВО

Губернатор Гладков сообщил, что над Белгородом сработала система ПВО

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Над Белгородом сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram.

По словам губернатора, в данный момент оперативные службы уточняют информацию о последствиях инцидента на земле.

Ранее Гладков сообщил, что в Белгороде взорвался беспилотник. В результате пострадали два местных жителя. Одного из них отправили в больницу с подозрением на сотрясение мозга. Второй россиянин получил легкие ушибы и отказался от госпитализации.

Как рассказали горожане, взрыв прогремел в районе улицы Щорса. После этого над городом поднялся черный дым. Позже в сети появилось фото с поврежденными автомобилями. Другая горожанка сняла на видео поврежденные взрывной волной окна своей квартиры.

Кроме того, утром 1 июня Гладков сообщил, что ВСУ ведут непрекращающийся массированный обстрел города Шебекино. По его словам противник задействовал реактивную систему залпового огня (РСЗО) «Град». По последним данным, в результате удара по населенному пункту пострадали 11 человек.

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