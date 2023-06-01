Нидерланды приобретут несколько десятков танков Leopard для Украины

ANP: правительство Нидерландов приобретет несколько десятков танков Leopard для Украины

Правительство Нидерландов приобретет несколько десятков танков Leopard для Украины. Об этом сообщает ANP со ссылкой на источники.

Уточняется, что Амстердам хочет приобрести танки у швейцарской компании, что потребует разрешения правительства Швейцарии. В свою очередь, минобороны Нидерландов отказалось от комментариев.

Кроме того, отмечается, что офис премьер-министра Марка Рютте не сразу ответил на просьбу о комментарии.

Ранее Нидерланды призвали помочь Украине создать эффективные Вооруженные силы. Власти страны заявили, что необходимо как можно скорее обучить украинских пилотов работе на истребителях F-16 вместе с Данией, Бельгией и Великобританией.