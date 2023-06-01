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20:11, 1 июня 2023Мир

Нидерланды приобретут несколько десятков танков Leopard для Украины

ANP: правительство Нидерландов приобретет несколько десятков танков Leopard для Украины

Фото: Yves Herman / Reuters

Правительство Нидерландов приобретет несколько десятков танков Leopard для Украины. Об этом сообщает ANP со ссылкой на источники.

Уточняется, что Амстердам хочет приобрести танки у швейцарской компании, что потребует разрешения правительства Швейцарии. В свою очередь, минобороны Нидерландов отказалось от комментариев.

Кроме того, отмечается, что офис премьер-министра Марка Рютте не сразу ответил на просьбу о комментарии.

Ранее Нидерланды призвали помочь Украине создать эффективные Вооруженные силы. Власти страны заявили, что необходимо как можно скорее обучить украинских пилотов работе на истребителях F-16 вместе с Данией, Бельгией и Великобританией.

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    Виктория Кондратьева
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