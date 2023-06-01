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17:48, 1 июня 2023Спорт

Международная федерация тенниса оценила политическое заявление Джоковича

Международная федерация тенниса не будет наказывать Джоковича за политическое заявление

Фото: Thibault Camus / AP

Международная федерация тенниса (ITF) оценила политическое заявление сербского теннисиста Новака Джоковича на «Ролан Гаррос». Об этом сообщает Reuters.

ITF не будет наказывать спортсмена за его заявление в поддержку косовских сербов. Они подчеркнули, что правила поведения теннисистов на турнирах Большого шлема регулируются сводом правил. «В нем нет положений, запрещающих политические высказывания», — добавили представители организации.

29 мая Джокович после победы над американцем Александром Ковачевичем в первом круге «Ролан Гаррос» написал на камере фразу «Косово — сердце Сербии. Остановите насилие». Министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера назвала заявление теннисиста воинственным и сочла его неуместным.

29 мая силы контингента НАТО в Косово и Метохии (KFOR) заблокировали подход к зданиям администраций на севере страны. Возле кордонов KFOR и специальных подразделений непризнанного Косово собрались люди, требующие пропустить их на работу и отвести полицию Приштины из зданий муниципалитета. Силы НАТО пропустили митингующих сербов, а косовская полиция распылила в их сторону слезоточивый газ.

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    Анастасия Борисова
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