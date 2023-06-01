Международная федерация тенниса оценила политическое заявление Джоковича

Международная федерация тенниса не будет наказывать Джоковича за политическое заявление

Международная федерация тенниса (ITF) оценила политическое заявление сербского теннисиста Новака Джоковича на «Ролан Гаррос». Об этом сообщает Reuters.

ITF не будет наказывать спортсмена за его заявление в поддержку косовских сербов. Они подчеркнули, что правила поведения теннисистов на турнирах Большого шлема регулируются сводом правил. «В нем нет положений, запрещающих политические высказывания», — добавили представители организации.

29 мая Джокович после победы над американцем Александром Ковачевичем в первом круге «Ролан Гаррос» написал на камере фразу «Косово — сердце Сербии. Остановите насилие». Министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера назвала заявление теннисиста воинственным и сочла его неуместным.

29 мая силы контингента НАТО в Косово и Метохии (KFOR) заблокировали подход к зданиям администраций на севере страны. Возле кордонов KFOR и специальных подразделений непризнанного Косово собрались люди, требующие пропустить их на работу и отвести полицию Приштины из зданий муниципалитета. Силы НАТО пропустили митингующих сербов, а косовская полиция распылила в их сторону слезоточивый газ.