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20:18, 1 июня 2023Наука и техника

Новые испанские фрегаты получат замену «Гарпунам»

Defense News: испанский фрегат типа F-110 получит ударные ракеты NSM в 2027 году

Фото: Raul Lomba / Europa Press / Getty Images

Новые фрегаты типов F-100 и F-110 Военно-морских сил (ВМС) Испании начнут получать ударные ракеты Naval Strike Missiles (NSM) в 2027 году. Об этом сообщает Defense News.

Ожидается, что по времени получение первой партии NSM будет совпадать с вводом в эксплуатацию первого фрегата типа F-110.

Издание подчеркивает, что NSM должны заменить ракеты Harpoons («Гарпун») — в 2030 году, когда испанский флот получит все NSM, Harpoons будут выведены из эксплуатации. Количество NSM, которые получат ВМС Испании, не сообщается.

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В ноябре Defense News сообщило, что корабли Военно-морского флота Великобритании получат новые высокоточные противокорабельные ракеты NSM.

В январе 2022 года польское издание Defence24 писало, что после приобретения Польшей ракет NSM действия российских малых ракетных кораблей проекта 21631 Балтийского флота, не оснащенных мощной системой противовоздушной обороны, потеряли большой смысл.

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    Иван Потапов
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