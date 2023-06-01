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09:39, 1 июня 2023Россия

В Госдуме поддержали идею запретить магистратуру по новой специальности

В Госдуме поддержали запрет на магистратуру по отличной от бакалавриата специальности

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Депутаты и Минобрнауки поддержали идею запретить обучаться в магистратуре по отличной от бакалавриата специальности. Об этом сообщил первый зампред думского комитета по науке и образованию Александр Мажуга, его цитируют «Ведомости».

Что такое Болонская система образования?

Болонская система образования — концепция, принятая в едином учебном пространстве ведущих европейских стран, которые подписали Болонскую декларацию в 1999 году.

Болонский процесс объединяет 48 государств. Россия присоединилась к нему в 2003 году, после чего в стране начала формироваться двухуровневая система образования — бакалавриат (четыре года) и магистратура (два года). До этого в России студенты обучались только в рамках специалитета — получали диплом через пять или шесть учебных лет. Эта форма до сих пор существует при обучении по ряду направлений и в части вузов, но страны-участницы системы, как правило, приравнивают российских специалистов к бакалаврам.

Болонская система дает возможность стать бакалавром по одной специальности, а магистратуру окончить по другой. Идея в том, что это позволяет студентам комбинировать знания из различных областей и выбирать профессию на стыке освоенных специальностей.

Помимо системы «бакалавриат — магистратура» участие в Болонском процессе предполагает, что страны-участницы признают дипломы друг друга, а также обеспечивают академический обмен между преподавателями и студентами.

«Будем решать, возможно ли это только по родственным или соотносимым направлениям подготовки или возможно отступление. По моему мнению, должно быть определено – по каким направлениям из базового образования можно поступать в магистратуру, а по каким нельзя» , — сказал депутат.

По его словам, магистратура должна быть не во всех вузах, а только в тех, где есть сильные научные школы с материально-технической базой. В свою очередь замминистра науки и высшего образования Дмитрий Афанасьев считает, что подобная идея должна касаться медицинской сферы.

Ранее от практики обучения в магистратуре студентов, окончивших бакалавриат по другому направлению, предложил уйти спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он подчеркнул, что это особо касается студентов гуманитарных направлений, которые идут в магистратуру на инженерные специальности.

В июне 2022 года в Минобрнауки сообщили, что все вузы России исключили из Болонской системы образования. В ведомстве назвали недостаточным для полноценного формирования знаний и умений студентов четырехлетнее обучение в бакалавриате. Впоследствии президент Владимир Путин призвал вернуться к традиционной для России системе высшего образования.

В мае 2023 года глава государства подписал указ, предусматривающий реализацию пилотного проекта по изменению уровней профессионального образования. Он предполагает, что в части университетов будет введено базовое высшее и специализированное высшее образование. В первом из них срок обучения составит от четырех до шести лет, во втором — от года до трех. Фальков уточнил, что переход на новую систему высшего образования займет три года и завершится в 2026 году.

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    Анастасия Шейкина
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