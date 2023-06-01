В Саудовской Аравии озвучили позицию по украинскому кризису

Глава МИД Саудовской Аравии: Эр-Рияд поддерживает усилия по решению кризиса на Украине

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров провел встречу со своим саудовским коллегой Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом, который озвучил позицию Эр-Рияда по украинскому кризису. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в четверг, 1 июня, на странице внешнеполитического ведомства Саудовской Аравии в Twitter.

«Министр иностранных дел [Саудовской Аравии] принц Фейсал бен Фархан Аль Сауд встретился с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым на полях министерской встречи "Друзья БРИКС"», — говорится в сообщении.

В ходе встречи глава МИД королевства подтвердил, что Эр-Рияд поддерживает все региональные и международные усилия, направленные на поиск политического решения украинского кризиса.

1 июня президент Украины Владимир Зеленский подтвердил организацию саммита для обсуждения его мирного плана. По словам политика, украинские власти хотят привлечь как можно больше стран к участию в мероприятии, по этой причине дата проведения не была утверждена. При этом глава офиса президента Украины Андрей Ермак уточнил, что Киев вместе с партнерами намерен провести мировой саммит без России.

Ранее замглавы МИД России Михаил Галузин заявил, что достижение мира на Украине возможно, если страна откажется от планов на вступление в Европейский союз и НАТО. Кроме того, отметил он, должны остановиться боевые действия со стороны украинской армии, прекратиться поставки западного оружия и должны быть признаны новые территориальные реалии.

Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк в ответ на российское предложение по урегулированию конфликта выдвинул встречное условие. Среди таковых он назвал немедленный вывод российских войск с территории Украины и признание полного суверенитета постсоветских стран.