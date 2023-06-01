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14:54, 1 июня 2023Россия

Россияне описали ситуацию в попавшем под обстрел ВСУ Шебекино

Жители Шебекино рассказали, что в попавшем под обстрел ВСУ городе все еще слышны взрывы

Фото: Telegram-канал «Настоящий Гладков»

В Шебекино Белгородской области, попавшем под массированный обстрел Вооруженных сил Украины (ВСУ), все еще слышны звуки взрывов. Ситуацию в городе местные жители описали в разговоре с РБК.

По их словам, в Шебекино «все пылает». «Я с тремя детьми пытаюсь выбраться своими силами, но взрывов слишком много и очень тяжело контролировать детей», — рассказал местный житель.

Одна из горожанок сообщила, что в данный момент власти вывозят тех, кто самостоятельно обратился в администрацию. Однако ее родственница не стала дожидаться, пока с ней свяжутся, вышла вместе с соседями на остановку и уже едет за пределы Шебекино. «Никаких проблем нет. Выделены дополнительные транспортные средства, люди, которые организуют выезд. Они перекладными путями жителей вывозят — и старым, и малым — всем помогают», — подчеркнула россиянка.

Ранее раненный осколком житель Шебекино рассказал об обстреле города. По словам 30-летнего мужчины, он проснулся от громкого взрыва, из-за которого в доме зазвенели стекла. «Жена сразу подскочила, схватила ребенка, выбежала в коридор, а я не смог подняться. Потом кое-как встал, два шага сделал и упал на пол», — вспомнил он, добавив, что супруга позвала на помощь соседей, которые вызвали скорую.

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Утром 1 июня губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что ВСУ ведут по Шебекино непрекращающийся массированный обстрел. По его словам противник задействовал реактивную систему залпового огня (РСЗО) «Град». По последним данным, в результате атаки ВСУ на Шебекино пострадали девять человек.

По словам мэра Белгорода Валентина Демидова, еще утром жителей Шебекино начали вывозить в пункт временного размещения (ПВР) «Белгород-Арена».

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    Зураб Дарахвелидзе
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