Воры стали похищать пчелиных маток при помощи квадрокоптеров

В Великобритании участились кражи пчел и пчелиных маток при помощи квадрокоптеров-шпионов

Воры в Великобритании стали при помощи квадрокоптеров похищать пчелиных маток из ульев. Об этом сообщает Daily Star.

Крошечные электронные квадрокоптеры-шпионы помогают злоумышленникам найти скрытые от глаз пасеки с воздуха и спланировать кражи. После обнаружения пасеки пчеловоды-воры приходят к ульям и забирают пчелиных маток-королев, вместе с которыми улей покидают и остальные пчелы. Злоумышленники не берут ни мед, ни оборудование, но, оставшись без пчел, пасеки сразу же перестают приносить прибыль. Если кражи повторяются, некоторые пчеловоды продают бизнес, потому что покупать новые колонии пчел достаточно накладно в финансовом отношении.

С 2011 года в Великобритании кражи участились, были похищены миллионы пчел. С пасек пропало более 135 ульев, графства Херефордшир, Шропшир и Линкольншир стали самыми криминальными регионами по части таких краж. При этом одна колония пчел может стоить до 500 фунтов стерлингов (50 тысяч рублей), а цена пары плодовитых пчелиных маток может достигать 180 фунтов стерлингов (18 тысяч рублей).

60-летний пчеловод с 20-летним стажем Гай Уильямс из Скидбрука продал свою пасеку после того, как у него пять раз украли пчелиных маток. Он считает, что похитители были профессионалами, потому что забирали только особый вид пчел, который дает больше меда.

Они явно знали, что делают. Их не интересовали ни ульи, ни оборудование. Они пришли за пчелами

Гай Уильямс пчеловод

Полиция помочь Уильямсу не смогла. Он полагает, что именно шпионские дроны помогли преступникам определить местонахождение его пасеки, потому что ульев не было видно ни с дороги, ни с любого другого открытого места.

Йен Кемпбелл из Британской ассоциации пчеловодов, знакомый с проблемой, сделал заявление в связи с участившимися кражами. «Кража пчел — серьезное преступление, которое, как и порча ульев, крайне негативно отражается на пчеловодах. Правонарушение такого рода может быть фатальным для пчеловода по финансовым причинам и из-за времени, которое требуется для ухода за медоносными пчелами», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось о поимке таинственного вора, который несколько лет крал из издательств рукописи неопубликованных произведений. Поскольку суд не нашел явных мотивов в кражах молодого итальянца, он избежит тюрьмы.