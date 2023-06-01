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05:29, 1 июня 2023Мир

Си Цзиньпин призвал глав нацбезопасности готовиться к «худшим сценариям»

Си Цзиньпин: сложность вопросов нацбезопасности, с которыми сталкивается КНР, возросла

Фото: Florence Lo / Pool / Reuters

Председатель КНР Си Цзиньпин призвал руководителей нацбезопасности готовиться к «худшим сценариям». Его слова приводит CNN.

Соответствующее заявление он сделал в ходе заседания партийной Комиссии по национальной безопасности. По словам Си Цзиньпина, сложность вопросов в данной области, с которыми сталкивается Китай, значительно возросла.

«Мы должны придерживаться рационального мышления и наихудшего сценария развития событий и быть готовыми пройти серьезные испытания сильными ветрами, и бурными волнами, и даже опасными штормовыми морям», — заявил председатель КНР. Он отметил, что Китай должен ускорить модернизацию своей системы и сил национальной безопасности. При этом особое внимание следует уделить повышению их эффективности в «реальных боевых действиях и практическом использовании», подчеркнул Си Цзиньпин.

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    Марина Совина
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