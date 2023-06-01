Мэр Белгорода рассказал подробности о взрыве в городе

Мэр Белгорода Демидов о взрыве в городе: взрывоопасных устройств не обнаружено

Взрывоопасных устройств на месте предварительного падения беспилотного летательного аппарата в Белгороде не обнаружено. Об этом сообщил мэр города Валентин Демидов в своем Telegram-канале.

По его словам, предположительно, беспилотник взорвался во время падения неподалеку от земли. Пострадали два человека, а также поврежден один автомобиль.

«Работают взрывотехники. Все специалисты на месте: МЧС, МВД, администрация. Взрывоопасных устройств, по предварительным данным, не обнаружено. Ждем заключение и в ближайшее время откроем движение по дороге», — рассказал подробности градоначальник.

1 июня жители Белгорода сообщили о звуках мощного взрыва в районе улицы Щорса. После этого над городом поднялся черный дым. Позже в сети появилось фото с поврежденными автомобилями. Другая горожанка сняла на видео поврежденные взрывной волной окна своей квартиры.

Впоследствии губернатор Гладков заявил, что в Белгороде взорвался дрон. Он также прикрепил к посту фото с обломком беспилотника.