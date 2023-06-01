Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:36, 1 июня 2023Россия

Мэр Белгорода рассказал подробности о взрыве в городе

Мэр Белгорода Демидов о взрыве в городе: взрывоопасных устройств не обнаружено

Кадр: Telegram-канал «Демидов»

Взрывоопасных устройств на месте предварительного падения беспилотного летательного аппарата в Белгороде не обнаружено. Об этом сообщил мэр города Валентин Демидов в своем Telegram-канале.

По его словам, предположительно, беспилотник взорвался во время падения неподалеку от земли. Пострадали два человека, а также поврежден один автомобиль.

«Работают взрывотехники. Все специалисты на месте: МЧС, МВД, администрация. Взрывоопасных устройств, по предварительным данным, не обнаружено. Ждем заключение и в ближайшее время откроем движение по дороге», — рассказал подробности градоначальник.

1 июня жители Белгорода сообщили о звуках мощного взрыва в районе улицы Щорса. После этого над городом поднялся черный дым. Позже в сети появилось фото с поврежденными автомобилями. Другая горожанка сняла на видео поврежденные взрывной волной окна своей квартиры.

Впоследствии губернатор Гладков заявил, что в Белгороде взорвался дрон. Он также прикрепил к посту фото с обломком беспилотника.

Что думаешь? Оцени!
    Никита Абрамов
    Обсудить
    Последние новости
    «Лаборатория Касперского» выявила неизвестную целевую атаку на iOS-устройства
    Командир «Ахмата» рассказал о ходе освобождения Марьинки в ДНР
    Гладков опубликовал сводку об атаках на Белгородскую область за сутки
    Парик слетел с головы популярной телеведущей в прямом эфире
    Сенатор сообщил о подготовке предложений для международного трибунала по Украине
    Европа начала искать покупателей для неиспользованного топлива
    ЕС смягчил ряд ограничений из 11 пакета санкций
    Названы способы избавиться от боли в спине за 10 минут
    Блинкен призвал НАТО нарастить поддержку Киева для успеха контрнаступления
    Объяснено прекращение боевой службы атомной подлодки «Дмитрий Донской»
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.