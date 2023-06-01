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03:09, 1 июня 2023Спорт

Чешский хоккеист Яшкин покинул СКА

Лучший бомбардир чемпионата КХЛ Дмитрий Яшкин покинул санкт-петербургский СКА

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Чешский хоккеист российского происхождения Дмитрий Яшкин покинул санкт-петербургский СКА. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Поясняется, что «форвард выбрал финансово более выгодное предложение, которое армейцы не могли повторить с учетом потолка зарплат».

Яшкин в сезоне 2022/23 стал лучшим бомбардиром, лучшим снайпером, обладателем «Золотой клюшки» и «Золотого шлема». В регулярном чемпионате он набрал 62 очка (40+22 по системе «гол+пас») в 67 матчах.

В августе 2022 года Федерация хоккея Чехии объявила, что не будет вызывать в сборную игроков, выступающих в российских клубах. Яшкин назвал решение неприятным.

Яшкин родился в России, но затем вместе с семьей переехал в Чехию и получил чешское гражданство. Он выступал в Национальной хоккейной лиге за «Вашингтон Кэпиталс» и «Аризона Койотис».

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    Марина Совина
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