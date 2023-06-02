В «Динамо» высказались о возможности провести матч с участием Овечкина

В «Динамо» заявили, что участие Овечкина в матчах клуба должен согласовать новый тренер

В футбольном клубе «Динамо» высказались о возможности провести матч с участием российского нападающего «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина. Об этом сообщает ТАСС.

В клубе отметили, что пригласят форварда на турнир BetBoom-Московский кубок селебрети (МКС), однако пока преждевременно говорить о том, сможет ли он сыграть за основной состав бело-голубых. «Участие Александра, во-первых, должен будет согласовать будущий главный тренер, а во-вторых, на носу будет сезон Национальной хоккейной лиги (НХЛ), и надо понимать график Александра», — заявили в пресс-службе команды.

1 июня нападающий московского «Локомотива» Артем Дзюба оценил вероятность встречи с Овечкиным на льду. Он назвал хоккеиста легендой и отметил, что они уважительно относятся друг к другу. «Поэтому потолкаться или еще что-то мы могли только в шуточной форме. Все прекрасно понимают, что, если бы мы на хоккейной площадке столкнулись, он бы меня прибил, но футбольная — это моя территория», — добавил Дзюба.

Овечкин выступает в НХЛ с 2005 года. Все сезоны в Северной Америке он провел за «Вашингтон». Вместе с клубом хоккеист выигрывал Кубок Стэнли в 2018 году.