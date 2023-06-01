Дзюба высказался о возможной встрече с Овечкиным на льду

Футболист Артем Дзюба заявил, что Александр Овечкин прибил бы его на хоккейной площадке

Нападающий московского «Локомотива» Артем Дзюба высказался в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России) о возможной встрече с капитаном клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Александром Овечкиным на льду.

Дзюба назвал Овечкина легендой и отметил, что они уважительно относятся друг к другу. «Поэтому потолкаться или еще что-то мы могли только в шуточной форме. Все прекрасно понимают, что, если бы мы на хоккейной площадке столкнулись, он бы меня прибил, но футбольная — это моя территория», — добавил он.

Ранее Овечкин в разговоре с футболистом «Динамо» Федором Смоловым назвал Дзюбу слабеньким. «С таким милым пузиком может себе позволить. Сашенька, можем с удовольствием потолкаться», — ответил ему игрок железнодорожников.

Дзюба перешел в «Локомотив» 8 февраля. В текущем сезоне он провел в составе команды 12 матчей, забил 8 мячей и отдал 5 голевых передач.

«Вашингтон» Овечкина в текущем сезоне не смог выйти в плей-офф НХЛ. Команда не сыграла на этой стадии турнира впервые с 2014 года.