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16:45, 2 июня 2023Россия

Украина обстреляла еще одно село в приграничном регионе России

Курский губернатор Старовойт сообщил, что ВСУ обстреляли село Троицкое Кореневского района

Фото: Telegram-канал Романа Старовойта

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Троицкое Кореневского района Курской области. Об этом сообщил глава приграничного российского региона Роман Старовойт в Telegram.

По словам губернатора, власти зафиксировали пять прилетов. Пострадавших нет, однако были повреждены четыре домовладения и один автомобиль. В данный момент в селе проводится подомовой обход.

Ранее стало известно, что Украина обстреляла из минометов и артиллерии поселок Теткино в Глушковском районе региона. Противник выпустил по населенному пункту восемь снарядов. Власти эту информацию не комментировали.

Старовойт также сообщал, что в ночь на 2 июня рядом с Курском системой противовоздушной обороны (ПВО) сбито несколько украинских беспилотников. Губернатор опубликовал кадры с последствием атаки ВСУ. На снимках видно подъезд многоэтажного дома и еще несколько частных домов, которые повредило в результате атаки.

Предположительно, противником были задействованы восемь дронов.

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