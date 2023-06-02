Украина обстреляла еще одно село в приграничном регионе России
Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Троицкое Кореневского района Курской области. Об этом сообщил глава приграничного российского региона Роман Старовойт в Telegram.
По словам губернатора, власти зафиксировали пять прилетов. Пострадавших нет, однако были повреждены четыре домовладения и один автомобиль. В данный момент в селе проводится подомовой обход.
Ранее стало известно, что Украина обстреляла из минометов и артиллерии поселок Теткино в Глушковском районе региона. Противник выпустил по населенному пункту восемь снарядов. Власти эту информацию не комментировали.
Старовойт также сообщал, что в ночь на 2 июня рядом с Курском системой противовоздушной обороны (ПВО) сбито несколько украинских беспилотников. Губернатор опубликовал кадры с последствием атаки ВСУ. На снимках видно подъезд многоэтажного дома и еще несколько частных домов, которые повредило в результате атаки.
Предположительно, противником были задействованы восемь дронов.