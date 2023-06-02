Украина обстреляла еще одно село в приграничном регионе России

Курский губернатор Старовойт сообщил, что ВСУ обстреляли село Троицкое Кореневского района

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Троицкое Кореневского района Курской области. Об этом сообщил глава приграничного российского региона Роман Старовойт в Telegram.

По словам губернатора, власти зафиксировали пять прилетов. Пострадавших нет, однако были повреждены четыре домовладения и один автомобиль. В данный момент в селе проводится подомовой обход.

Ранее стало известно, что Украина обстреляла из минометов и артиллерии поселок Теткино в Глушковском районе региона. Противник выпустил по населенному пункту восемь снарядов. Власти эту информацию не комментировали.

Старовойт также сообщал, что в ночь на 2 июня рядом с Курском системой противовоздушной обороны (ПВО) сбито несколько украинских беспилотников. Губернатор опубликовал кадры с последствием атаки ВСУ. На снимках видно подъезд многоэтажного дома и еще несколько частных домов, которые повредило в результате атаки.

Предположительно, противником были задействованы восемь дронов.