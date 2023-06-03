В Польше возмутились лазейкой для путешествий россиян

Портал Onet назвал плохой новостью запуск Georgian Airways рейсов в Европу для россиян

Польский портал Onet прокомментировал запуск рейсов в Европу для россиян, который осуществила грузинская авиакомпания. Мнение опубликовано на сайте издания.

Авторы материала назвали действия Georgian Airways плохой новостью и возмутились открывшейся лазейкой для путешествий россиян. По их мнению, запуск перелетов в Европу является «непонятным» и «плохим шагом».

Глава авиакомпании Тамаз Гаиашвили анонсировал, что с 15 июня россияне смогут летать из Москвы в Милан, Париж, Вену и другие города Европы с пересадкой в Тбилиси. Позже Georgian Airways увеличила список рейсов в Европу.

«Расширение списка рейсов <…> через Тбилиси — плохая новость и еще один непонятный шаг по упрощению поездок в Европу для россиян», — отмечается в публикации Onet.

Ранее Georgian Airways расширила список транзитных рейсов из Москвы за рубеж. Полеты из российской столицы транзитом через грузинскую также будут осуществляться в Саудовскую Аравию (Джуф, Даммам), Германию (Берлин, Дюссельдорф, Франкфурт-на-Майне), Австрию (Грац), Италию (Неаполь), Нидерланды (Амстердам), Израиль (Тель-Авив) и во Францию (Нанси).