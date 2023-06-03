Главный тренер ПСЖ покинет команду после заявлений о Месси

L'Equipe: главный тренер Гальтье покинет ПСЖ после заявлений об уходе футболиста Месси

Француз Кристоф Гальтье покинет пост главного тренера ПСЖ после заявлений об уходе аргентинского нападающего Лионеля Месси из команды. Об этом сообщает L'Equipe.

По информации источника, о решении будет объявлено после матча заключительного 38-го тура чемпионата Франции по футболу нынешнего сезона, в котором ПСЖ встретится с «Клермоном». Встреча пройдет в Париже на стадионе «Парк де Пренс» и начнется в 22:00 по московскому времени.

1 июня Гальтье заявил, что матч 38-го тура чемпионата Франции против «Клермона» станет для 35-летнего Месси последним в футболке парижан. После этого в руководстве команды подчеркнули, что тренер недостаточно точно выразился.

Гальтье возглавил команду 5 июля 2022 года. Под его руководством команда выиграла чемпионат Франции и вылетела из Лиги чемпионов, проиграв в 1/8 финала турнира мюнхенской «Баварии».