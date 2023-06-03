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10:58, 3 июня 2023Спорт

Главный тренер ПСЖ покинет команду после заявлений о Месси

L'Equipe: главный тренер Гальтье покинет ПСЖ после заявлений об уходе футболиста Месси

Фото: Pascal Rossignol / Reuters

Француз Кристоф Гальтье покинет пост главного тренера ПСЖ после заявлений об уходе аргентинского нападающего Лионеля Месси из команды. Об этом сообщает L'Equipe.

По информации источника, о решении будет объявлено после матча заключительного 38-го тура чемпионата Франции по футболу нынешнего сезона, в котором ПСЖ встретится с «Клермоном». Встреча пройдет в Париже на стадионе «Парк де Пренс» и начнется в 22:00 по московскому времени.

1 июня Гальтье заявил, что матч 38-го тура чемпионата Франции против «Клермона» станет для 35-летнего Месси последним в футболке парижан. После этого в руководстве команды подчеркнули, что тренер недостаточно точно выразился.

Гальтье возглавил команду 5 июля 2022 года. Под его руководством команда выиграла чемпионат Франции и вылетела из Лиги чемпионов, проиграв в 1/8 финала турнира мюнхенской «Баварии».

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    Анастасия Борисова
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