Развеян популярный миф о прослушке мобильных телефонов

IT-эксперт Лукацкий: помехи при разговоре по телефону не означают прослушку устройства

Распространенное мнение о том, что посторонние шумы и проблемы со связью при разговоре по мобильному телефону означают, что устройство прослушивается, является мифом. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал эксперт по информационной безопасности компании Cisco Systems Алексей Лукацкий.

«Мнение о том. что, когда возникают какие-то проблемы со связью во время разговора по телефону, то это означает, что вас прослушивают — это миф. Грамотную прослушку зафиксировать невозможно», — объяснил эксперт, подтвердив, что причиной подобных помех зачастую является проблема соединения либо сбой у оператора связи.

Лукацкий также заметил, что на сегодняшний день у неспециалиста нет возможности проверить, присутствует ли на его гаджете программное обеспечение, которое может быть использовано для прослушки либо сбора данных третьими лицами.

«Либо человек должен разбираться в IT и по имеющейся в интернете информации, публикуемой компаниями в области кибербезопасности, он сможет самостоятельно проверить наличие какого-то постороннего функционала. Либо воспользоваться скачанной из интернета программой, которая позволяет идентифицировать признаки прослушивания», — добавил он.

В обоих случаях человек должен обладать определенными навыками, которых нет у 99% людей Алексей Лукацкий эксперт по информационной безопасности компании Cisco Systems

Специалист при этом подчеркнул, что единственная альтернатива — это запрос в специализированную компанию, однако отметил, что подобные организации не работают с частными лицами. В таком случае, как заявил эксперт, остается только «надеяться на то, что гражданин неинтересен спецслужбам».

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В Apple отвергли обвинения и заявили, что никогда не сотрудничали и не будут сотрудничать ни с одним правительством для внедрения механизма обхода защиты в устройства компании.