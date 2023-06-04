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10:38, 4 июня 2023Спорт

В НХЛ сделали заявление об инциденте с пьяной девушкой в номере Ничушкина

НХЛ не будет расследовать инцидент с пьяной девушкой в номере нападающего Ничушкина

Фото: Neville E. Guard / Reuters

Заместитель комиссара Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Билл Дэйли сделал заявление об инциденте с пьяной девушкой в номере российского нападающего «Колорадо Эвеланш» Валерия Ничушкина. Его слова приводит The Denver Post.

Дэйли заявил, что лига не будет расследовать ситуацию. «Мы точно знаем, что произошло там, и считаем, что "Колорадо" отреагировал на эпизод должным образом», — подчеркнул он и добавил, что Ничушкин может продолжать выступление в НХЛ.

2 июня департамент полиции Сиэтла опубликовал видео из отеля, где, предположительно, произошел инцидент с участием Ничушкина. 28 апреля The Denver Post сообщила, что в гостиничном номере хоккеиста нашли девушку в состоянии сильного алкогольного опьянения. Она назвала себя россиянкой, но рассказала, что родилась на Украине. Отмечалось, что уголовное расследование не ведется.

25 апреля Ничушкин покинул расположение «Колорадо» из-за «инцидента с алкоголем». Позже в команде опровергли эту информацию.

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    Дарья Коршунова
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