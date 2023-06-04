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20:41, 4 июня 2023Мир

Важность согласия Турции на вступление Швеции в НАТО оценили

Политолог Бышок назвал формальностью согласие Турции на членство Швеции в НАТО

Фото: Johanna Geron / Reuters

Согласие Турции на вступление Швеции в НАТО уже стало формальным моментом, считает политолог, кандидат политических наук Станислав Бышок. Так в разговоре с «Лентой.ру» он оценил важность одобрения Анкарой заявки Стокгольма на присоединение к Североатлантическому альянсу.

«Не нужно фетишизировать НАТО и членство в НАТО. Вы можете не быть членом НАТО, но при этом на вас может распространяться натовский зонтик безопасности. Над Швецией уже этот зонтик безопасности раскрыт. США и другие страны уже дали гарантии безопасности Швеции. Швеция сейчас находится в уникальной ситуации: она сама ничего другим странам не должна в военном плане, а главная страна НАТО — США — уже дает ей такие гарантии, которые дает остальным странам-членам НАТО», — сказал он.

Вопрос, когда Турция согласится на членство Швеции в альянсе, принципиального значения не имеет, отметил Станислав Бышок.

Военная конфигурация уже изменилась, и Швеция в нее уже входит. Здесь вопрос уже формальный

Станислав Бышоккандидат политических наук

«Если мы опасаемся НАТО, мы уже должны опасаться Швеции, потому что она уже под этим зонтиком находится. Если мы НАТО не опасаемся, то Швеция как для нас была Скандинавской страной с широкими социальными гарантиями для населения, так и остается», — заключил политолог.

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Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг по итогам встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что Швеция готова к вступлению в военный блок. Он добавил, что Стокгольм выполнил все условия Анкары.

Страна подала заявку на присоединение к блоку одновременно с Хельсинки. Финляндия в апреле вступила в альянс, а процесс вхождения Швеции был приостановлен. Причиной стал отказ Турции согласовать заявку из-за акции сожжения Корана политическим активистом в Стокгольме. Также Анкара заявила, что Стокгольм не выдал сторонников Рабочей партии Курдистана, которых Турция считает террористами.

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