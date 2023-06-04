Тренер развеяла популярные мифы о йоге

Тренер Катя Гуру опровергла мнение о сложности и недоступности занятий йогой

Сертифицированный тренер Катя Гуру развеяла популярные мифы о йоге. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

Гуру опровергла мнение о сложности и недоступности занятий йогой. Она отметила, что для того, чтобы заняться йогой, не нужно дополнительное оборудование. По словам специалиста, начинать практики можно дома по видео.

Кроме того, Гуру назвала ошибочным мнение о том, что йогой могут заниматься только молодые девушки. «Йога подходит для любого возраста и физической подготовки. Это практика долголетия для женщин и мужчин, в которой можно отключить свои мысли», — объяснила она. Эксперт подчеркнула, что при этом важно выбрать подходящий уровень сложности.

Ранее фитнес-тренер Наталия Экономцева посоветовала тренировку для самых ленивых атлетов-любителей. Она предложила им выполнять подъемы ног, отжимания, приседания и скручивания для проработки пресса.

