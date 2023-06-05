Португальский форвард Криштиану Роналду не исключил возможности участия в ЧМ-2026

Португальский форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду оценил возможность участия в чемпионате мира 2026 года. Его слова передает The Straits Times.

38-летний футболист не исключил, что примет участие в турнире. «Сначала я хочу сыграть на Евро в следующем сезоне. Важно смотреть на краткосрочные и среднесрочные цели», — отметил он.

В марте Роналду установил мировой рекорд по количеству матчей за сборную. Он провел 197 встреч за национальную команду. Спортсмен рассказал, что рекорды являются его мотивацией для продолжения карьеры.

В составе сборной Португалии Роналду стал чемпионом Европы-2016, серебряным и бронзовым призером континентального первенства, а также победителем Лиги наций УЕФА 2019 года.