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20:01, 5 июня 2023Спорт

Отсутствие Щербаковой и Трусовой в составе сборной России объяснили

Коган заявил, что Щербакова и Трусова не вошли в состав сборной России из-за результатов

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган объяснил, почему олимпийская чемпионка Анна Щербакова и серебряный призер Игр-2022 Александра Трусова не вошли в состав сборной России на сезон-2023/2024. Его слова приводит ТАСС.

Коган заявил, что в первую очередь были утверждены спортсмены в соответствии с результатами соревнований прошлого сезона. Он отметил, что фигуристы, которые не смогли принять участие в основных соревнованиях, будут включены в списки по решению тренерского совета. К их числу относятся Трусова и Щербакова.

Состав сборной России на сезон-2023/2024 был объявлен ранее 5 июня. В списках одиночниц присутствуют Камила Валиева, Елизавета Туктамышева, Софья Акатьева, Аделия Петросян, Анастасия Зинина и Софья Муравьева.

Щербакова — обладательница золота Игр-2022 в личном турнире. Также в ее активе по одной победе на личном и командном чемпионатах мира, три победы на чемпионате России, два серебра чемпионата Европы. Трусова — серебряный призер Игр в Пекине. При этом она установила историческое достижение, прыгнув пять четверных прыжков в произвольной программе.

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    Анастасия Борисова
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