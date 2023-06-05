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23:49, 5 июня 2023Спорт

Еще одна американская теннисистка поддержала решение белоруски на «Ролан Гаррос»

Американка Пегула поддержала отказ Арины Соболенко от общения с прессой на «Ролан Гаррос»

Фото: Susan Mullane / Reuters

Американская теннисистка Джессика Пегула поддержала решение белоруски Арины Соболенко отказаться от общения с прессой после матча второго круга «Ролан Гаррос». Ее слова приводит «Би-би-си».

«Ее засыпали вопросами о ситуации на Украине и роли Белоруссии в этом. Она явно почувствовала, что с нее хватит. Думаю, это ее право», — заявила спортсменка. Она добавила, что теннисистам нужно общаться с прессой, однако они должны чувствовать себя в безопасности.

3 июня еще одна американка Слоан Стивенс поддержала отказ Соболенко от участия в открытой послематчевой пресс-конференции. Вместо этого белорусская спортсменка поговорила с отобранной организаторами турнира группой сотрудников СМИ.

28 мая Соболенко одержала победу над украинкой Мартой Костюк в первом круге турнира «Ролан Гаррос» (6:3, 6:2). После игры украинка отказалась пожать руку сопернице, за что болельщики освистали ее. Соболенко заявила, что может представить реакцию украинской стороны, поэтому не считает поступок неуважением лично к ней.

«Ролан Гаррос» проходит в Париже с 28 мая по 10 июня. Российские и белорусские спортсмены принимают участие в турнире в нейтральном статусе.

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    Анастасия Борисова
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