Американская теннисистка поддержала решение белоруски на «Ролан Гаррос»

Американка Стивенс поддержала отказ Соболенко от общения с прессой на «Ролан Гаррос»

Член совета игроков Женской теннисной ассоциации (WTA) американка Слоан Стивенс во время пресс-конференции поддержала решение белоруски Арины Соболенко отказаться от общения с прессой после матча второго круга «Ролан Гаррос».

Стивенс заявила, что Соболенко не нужно приходить на пресс-конференцию, если она не чувствует себя в безопасности. «Каждый должен хорошо относиться к себе и к тому, что он делает. Вот и все», — подчеркнула она.

2 июня Соболенко отказалась от участия в открытой послематчевой пресс-конференции, заявив, что не чувствует себя в безопасности, отвечая на вопросы журналистов. Вместо этого белорусская спортсменка поговорила с отобранной организаторами турнира группой сотрудников СМИ.

28 мая Соболенко одержала победу над украинкой Мартой Костюк в первом круге турнира «Ролан Гаррос» (6:3, 6:2). После игры украинка отказалась пожать руку соперницы, за что болельщики освистали ее. Соболенко заявила, что может представить реакцию с украинской стороны, поэтому не считает поступок неуважением к ней.

«Ролан Гаррос» проходит в Париже с 28 мая по 10 июня. Российские и белорусские спортсмены принимают участие в турнире в нейтральном статусе.