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12:13, 5 июня 2023Мир

Стало известно о пассажирах упавшего в США самолета

Упавший в США Cessna Citation принадлежал компании EMM, на борту были члены семьи ее главы

Архивное фото: Markus Mainka / Globallookpress.com

Упавший в США самолет Cessna Citation принадлежал компании из Флориды Encore Motors of Melbourne (EMM), на борту были члены семьи ее главы. Об этом со ссылкой на заявление главы компании Джона Румпеля сообщает The New York Times.

«Он за минуту снизился на [шесть тысяч метров и вошел в пике], никто не смог бы пережить аварию на такой скорости», — заявил глава компании.

Воздушное судно было перехвачено примерно в 15:20 (22:20 по московскому времени). Пилот не реагировал, и впоследствии самолет потерпел крушение возле Национального заповедника Джорджа Вашингтона. Отмечается, что Североамериканское командование ПВО США пыталось установить контакт с пилотом вплоть до момента крушения самолета.

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    Виктория Кондратьева
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