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13:00, 5 июня 2023Интернет и СМИ

Собчак рассказала об уговорах Соловьева прийти к нему на канал

Собчак заявила, что Соловьев много раз звонил ей и уговаривал прийти на его канал

Кадр: «Осторожно: Собчак» / YouTube

Телеведущая и журналистка Ксения Собчак заявила, что ее коллега Владимир Соловьев много раз звонил ей и уговаривал прийти в качестве гости на его шоу. Подробности она раскрыла в интервью с блогером Стасом Васильевым, «Ай, как просто!», ролик опубликован на ее YouTube-канале.

Собчак рассказала, что однажды участвовала в шоу Соловьева. По словам телеведущей, это произошло после того, как Соловьев несколько раз звонил ей «с увещеваниями и с обещаниями».

«[Владимир Соловьев] обещал, слово давал: "Давайте вот вы придете, надо раскрутить канал, придите, вот про вас сейчас история. (...) Мне нужно, придите на один эфир поддержать". Это был первый эфир Соловьев Live, хочу напомнить», — сказала Собчак. Она добавила, что телеведущий тогда пообещал, что взамен придет на интервью к ней, однако в итоге этого не случилось.

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Собчак поучаствовала в прямом эфире на канале «Соловьев LIVE» в апреле 2020 года. Впоследствии она утверждала, что беседа строилась не так, как они договаривались. Телеведущая также обвинила Соловьева в том, что он, вопреки своему обещанию, не пришел к ней на ответное интервью, и назвала коллегу «профессиональным кидалой». При этом, по словам Собчак, ведущий объяснил свой отказ публичной беседы тем, что она матерится.

Впоследствии они неоднократно критиковали и высмеивали друг друга. К примеру, Собчак, комментируя один из эфиров Соловьева, пошутила о якобы одержимости коллеги бесами. Соловьев в свою очередь обвинял Собчак в глупости и необразованности, а также в цинизме и безнравственности.

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    Олег Давыдов
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