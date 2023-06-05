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14:09, 5 июня 2023Интернет и СМИ

На российском телеканале выйдет уникальное шоу

На СТС выйдет оригинальный контент из «Одноклассников»

Фото: Glenn Carstens-Peters / Unsplash

На российском телеканале СТС выйдет оригинальный контент из «Одноклассников» — стороны заключили соглашение о продаже уникального хобби-шоу «ОКнутые люди» с Сергеем Буруновым и комедийного сериала «Пять с плюсом». Об этом сообщается в пресс-релизе сервиса, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Известно, что первыми в эфир выйдут «ОКнутые люди», премьера состоится 19 июня в 20:00. Шоу стало флагманским проектом в рамках обновленного позиционирования соцсети как территории хобби и увлечений. Общее число просмотров превысило 90 миллионов.

По условиям шоу ведущий Бурунов угадывает необычные хобби пользователей вместе с командами звезд, среди которых Ольга Серябкина, Антон Шастун, Влад Соколовский, Тутта Ларсен, Екатерина Скулкина и другие.

Премьера сериала «Пять с плюсом» состоится на СТС текущим летом.

«"ОКнутые люди" отлично ложатся в нашу линейку семейных шоу, которые выходят на СТС по будням. Мы собрали в ней проекты самых разных жанров, от спортивного до интеллектуального, чтобы каждый мог найти что-то свое. И мы рады, что ее дополнит такое народное шоу, как "ОКнутые люди", с любимцем наших зрителей — Сергеем Буруновым», — признался заместитель генерального директора «СТС Медиа» по производству Максим Рыбаков.

В свою очередь директор по маркетингу «Одноклассников» Наталия Радченкова отметила, что «ОКнутые люди» выделяются оригинальным форматом, в шоу есть звездные ведущие и участники, а главные герои — обычные люди с нестандартными увлечениями.

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    Варвара Кошечкина
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