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17:56, 5 июня 2023Спорт

Тарасова прокомментировала информацию об экстренной помощи врачей

Тренер Татьяна Тарасова опровергла информацию об экстренной госпитализации

Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала информацию об экстренной госпитализации. Ее слова приводит РИА Новости.

76-летняя специалист опровергла подобные новости, объяснив, что поехала в больницу за лекарствами. «Интересующиеся дебилы написали, что я в больнице лежу. Со мной все хорошо, сейчас в данный момент еду на машине», — заявила она.

5 июня Telegram-канал Mash сообщил, что Тарасовой экстренно потребовалась помощь врачей. Отмечалось, что тренер вызвала скорую помощь с жалобами на повышенное давление и тошноту, но от госпитализации отказалась.

Тарасовой было присвоено звание заслуженного тренера СССР в 1975 году. В 2008 году она вошла в Зал славы мирового фигурного катания. Среди ее учеников были олимпийские чемпионы Ирина Роднина и Алексей Ягудин.

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    Анастасия Борисова
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