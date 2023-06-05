Тарасова прокомментировала информацию об экстренной помощи врачей

Тренер Татьяна Тарасова опровергла информацию об экстренной госпитализации

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала информацию об экстренной госпитализации. Ее слова приводит РИА Новости.

76-летняя специалист опровергла подобные новости, объяснив, что поехала в больницу за лекарствами. «Интересующиеся дебилы написали, что я в больнице лежу. Со мной все хорошо, сейчас в данный момент еду на машине», — заявила она.

5 июня Telegram-канал Mash сообщил, что Тарасовой экстренно потребовалась помощь врачей. Отмечалось, что тренер вызвала скорую помощь с жалобами на повышенное давление и тошноту, но от госпитализации отказалась.

Тарасовой было присвоено звание заслуженного тренера СССР в 1975 году. В 2008 году она вошла в Зал славы мирового фигурного катания. Среди ее учеников были олимпийские чемпионы Ирина Роднина и Алексей Ягудин.