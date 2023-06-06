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12:56, 6 июня 2023Интернет и СМИ

Издание Bild исправило новость с обвинениями России в подрыве Каховской ГЭС

Немецкая газета Bild исправила новость с обвинениями России в подрыве Каховской ГЭС
СюжетУдар по Каховской ГЭС

Фото: РИА Новости

Немецкая газета Bild в материале о подрыве Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) написала, что ответственной за взрыв является Россия, однако затем исправила новость, сделав формулировки нейтральными. Об этом пишет РИА Новости.

На странице Bild в соцсети Twitter сейчас отображается старое название статьи: «Война на Украине: Россия взорвала огромную плотину». Однако если перейти по ссылке, то откроется статья под названием «На Украине разрушена огромная плотина».

В тексте новости приводятся позиции обеих сторон: Украина обвиняет Россию в подрыве дамбы, а Россия утверждает, что ГЭС была разрушена в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

О подрыве Каховской ГЭС стало известно ранее 6 июня. В зоне возможного подтопления оказалось около 300 домов в Корсунке и Днепрянах, находящихся ниже Новой Каховки.

Мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил, что гидроэлектростанция получила повреждения в результате обстрела со стороны ВСУ. Президент Украины Владимир Зеленский заявил о причастности к произошедшему России.

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    Олег Давыдов
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