Стало известно о желании Месси решить вопрос со своим будущим в ближайшие часы

Sport.es: Лионель Месси хочет решить вопрос со своим будущим в ближайшие часы

Аргентинский нападающий Лионель Месси устал от неопределенности и хочет решить вопрос со своим будущим в ближайшие часы. О таком желании игрока стало известно Sport.es.

По информации источника, футболист объявит о месте продолжения карьеры 6 или 7 июня. Также уточняется, что Месси расстраивает отсутствие официального предложения от «Барселоны».

3 июня «Пари Сен-Жермен» объявил об уходе Месси по окончании сезона-2022/2023. На футболиста, помимо «Барселоны», претендуют «Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии и американский «Интер Майами», которым владеет Дэвид Бекхэм.

Месси играл за ПСЖ с 2021 года. Его контракт с парижанами был рассчитан до июня 2023 года с опцией продления на один сезон. До этого форвард на протяжении всей карьеры выступал за «Барселону». В составе каталонцев он десять раз выигрывал чемпионат Испании и четырежды побеждал в Лиге чемпионов.