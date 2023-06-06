В Иране представили неуязвимую для средств ПРО гиперзвуковую ракету

Fars: в Иране представили гиперзвуковую ракету «Фаттах» с дальностью до 1400 километров

Воздушно-космические силы (ВКС) Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана представили неуязвимую для средств противоракетной обороны (ПРО) гиперзвуковую ракету «Фаттах» с дальностью до 1400 километров, передает агентство Fars.

«Гиперзвуковая ракета "Фаттах", последнее стратегическое достижение Воздушно-космических сил КСИР, была представлена в присутствии президента аятоллы Сейеда Эбрахима Раиси и главнокомандующего КСИР Хосейна Салами», — говорится в сообщении.

Отмечается, что «Фаттах» с твердотопливным двигателем способна преодолеть все системы противоракетной обороны и поразить их. Дальность новой ракеты составляет 1400 километров, а скорость — до 14-15 тысяч километров в час (12-13 чисел Маха). По данным агентства, боеприпас отличается хорошей маневренностью и повышенной точностью. «Фаттах» может маневрировать в атмосфере и вне ее, оставаясь незаметной для радиолокационных систем.

В апреле директор департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД России Владимир Ермаков рассказал, что страна серьезно опередила США в вопросе разработки и постановки на вооружение продвинутого гиперзвукового оружия.

В ноябре 2022 года командующий ВКС КСИР Ирана Амир Али Хаджизаде заявил, что Иран разработал первую отечественную гиперзвуковую баллистическую ракету, которая может преодолевать системы противоракетной обороны.