Глава МИД России Лавров: Финляндия и Швеция уже давно участвовуют в мероприятиях НАТО

Глава МИД России Сергей Лавров во время визита на 201-ю российскую военную базу в Душанбе прокомментировал обвинения в адрес России в том, что своими попытками предотвратить расширение НАТО она лишь ускорила данный процесс. Он подчеркнул, что как Финляндия, так и Швеция уже долгое время участвуют в мероприятиях альянса, несмотря на то, что являлись его частью. Его слова приводятся на сайте ведомства.

«Западники говорят, что президент России (Владимир) Путин хотел, мол, предотвратить расширение НАТО, а на самом деле он его "ускорил". Это совершенно не имеет отношения к делу», — заявил министр.

По его словам, при том, что Финляндия и Швеция были нейтральными и не состояли в альянсе, они в течение десяти лет активно принимали участие в каждом из его мероприятий. Он добавил, что размещение военной базы или эскадрильи на территории одного из этих государств является уже «вторым делом».

Ранее стало известно, что парламент Венгрии пока не принял решение по вопросу ратификации соглашения о вступлении Швеции в НАТО. Глава МИД страны Петер Сийярто пояснил, что в настоящее время депутаты обдумывают, когда будут готовы включить голосование в повестку дня.