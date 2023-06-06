Прокурорам поручили взять на контроль защиту прав жителей после прорыва ГЭС

ГП поручила прокурорам взять на контроль защиту прав жителей после прорыва Каховской ГЭС

Генеральная прокуратура (ГП) России поручила прокурорам взять на контроль защиту прав жителей Херсонской области после подрыва плотины на Каховской гидроэлектростанции (ГЭС). Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным ГП, на место происшествия выехал первый заместитель прокурора Херсонской области Павел Зернов. Он взаимодействует с региональном управлением МЧС, правительством области и другими ведомствами.

Кроме того, для жителей готовят пункту временного размещения. Прокуратура организовала мобильные бригады, которые будут проверять места размещения эвакуированных граждан. Они проследят за питанием, медицинской помощью, бытовыми услугами и предметами первой необходимости. Также прокуратура контролирует эвакуацию населения с территорий, попавших в зону затопления.

Ранее Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте в связи с разрушением плотины и затоплением Новой Каховки.

О разрушении Каховской ГЭС стало известно утром 6 июня. Мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев заявил, что это произошло в результате обстрела с украинской стороны. Власти проводят эвакуацию жителей затопленной Новой Каховки и близлежащих населенных пунктов.

Украинская компания «Укргидроэнерго» сообщила, что Каховская ГЭС полностью разрушена и не подлежит ремонту. Президент Украины Владимир Зеленский провел экстренное совещание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) из-за разрушения ГЭС.

Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал произошедшее преднамеренной диверсией украинской стороны.