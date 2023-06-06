В США опубликовали кадры разрушений плотины Каховской ГЭС

Газета The New York Times опубликовала кадры разрушений плотины Каховской ГЭС

Американская газета The New York Times опубликовала кадры разрушений плотины Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) в Херсонской области.

Отмечается, что фотосъемка со спутника «позволяет увидеть в мельчайших деталях» степень разрушений плотины и то, как освободившаяся вода начала затапливать окрестности ГЭС.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о планах Киева подать иск в Международный уголовный суд (МУС) против Москвы в связи с разрушением Каховской ГЭС.

Утром 6 июня Каховская ГЭС в Херсонской области была частично разрушена в результате обстрела. От многочисленных ударов пострадала опора плотины, из-за чего началось затопление территорий.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал произошедшее преднамеренной диверсией украинской стороны.