Кандидат в президенты США Рамасвами: конфликт на Украине начался из-за расширения НАТО

Расширение НАТО является единственной причиной, по которой начался конфликт на Украине, заявил кандидат в президенты США, предприниматель Вивек Рамасвами (Vivek Ramaswamy) в интервью изданию Politico.

По мнению кандидата на пост главы государства, в рамках урегулирования украинского конфликта в НАТО должны пообещать, что Украина не вступит в альянс. «Я знаю, что это не положено говорить, что это на самом деле правда. Расширение НАТО было катастрофой», — обвинил он блок.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что расширение НАТО на восток для России подобно той внешней политике, которая лежала в основе Третьего рейха под руководством Адольфа Гитлера. Он напомнил, что Россия пыталась публично купировать проблемы безопасности со странами Североатлантического альянса, выдвинув инициативу о взаимных гарантиях еще в декабре 2021 года.