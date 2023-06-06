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00:56, 6 июня 2023Мир

Кандидат в президенты США обвинил НАТО в начале украинского конфликта

Кандидат в президенты США Рамасвами: конфликт на Украине начался из-за расширения НАТО
СюжетРоссия и НАТО:
Вивек Рамасвами

Вивек Рамасвами. Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Расширение НАТО является единственной причиной, по которой начался конфликт на Украине, заявил кандидат в президенты США, предприниматель Вивек Рамасвами (Vivek Ramaswamy) в интервью изданию Politico.

По мнению кандидата на пост главы государства, в рамках урегулирования украинского конфликта в НАТО должны пообещать, что Украина не вступит в альянс. «Я знаю, что это не положено говорить, что это на самом деле правда. Расширение НАТО было катастрофой», — обвинил он блок.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что расширение НАТО на восток для России подобно той внешней политике, которая лежала в основе Третьего рейха под руководством Адольфа Гитлера. Он напомнил, что Россия пыталась публично купировать проблемы безопасности со странами Североатлантического альянса, выдвинув инициативу о взаимных гарантиях еще в декабре 2021 года.

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    Марина Совина
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