Украинский футболист продлил контракт с клубом РПЛ

Украинский защитник Денис Кулаков продлил контракт с «Уралом» до лета 2024 года

Украинский футболист Денис Кулаков продлил контракт с Уралом, выступающим в Российской премьер-лиге (РПЛ). Об этом сообщается в Telegram-канале клуба.

Новое соглашение спортсмена рассчитано до лета 2024 года. Защитник также сохранил капитанскую повязку, которую он носит уже несколько лет.

Кулаков пополнил состав «Урала» в 2015 году. Всего за клуб он провел 231 матч, забив один мяч и совершив 27 результативных передач. Защитник также известен по выступлениям за «Днепр» и донецкий «Шахтер».

«Урал» по итогам сезона-2022/2023 занял 11-е место в чемпионате России. В тройку призеров РПЛ вошли «Зенит», ЦСКА и «Спартак». Сине-бело-голубые досрочно обеспечили себе чемпионство в 26-м туре.