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11:58, 6 июня 2023Спорт

Стало известно о просьбе Месси отложить трансфер в «Аль-Хиляль»

Goal: Лионель Месси попросил «Аль-Хиляль» отложить трансфер до сезона-2024/2025

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Стало известно о просьбе аргентинского нападающего Лионеля Месси отложить трансфер в саудовский «Аль-Хиляль». Об этом сообщает Goal.

По информации издания, форвард хочет перенести переход в саудовскую команду на сезон-2024/2025, потому что надеется вернуться в «Барселону». Отмечается, что представители футболиста уже обсудили этот вопрос с членами руководства «Аль-Хиляля».

5 июня отец нападающего Хорхе высказался о желании сына вновь играть за испанский клуб. «Месси хочет вернуться в "Барселону", и я бы хотел, чтобы он вернулся. Такой сценарий возможен», — процитировал его слова журналист Тони Хуанмарти.

3 июня «Пари Сен-Жермен» объявил об уходе Месси по окончании сезона-2022/2023. На футболиста помимо «Аль-Хиляля» и «Барселоны» претендует американский «Интер Майами», которым владеет Дэвид Бекхэм.

Месси играл за ПСЖ с 2021 года. Его контракт с парижанами был рассчитан до июня 2023 года с опцией продления на один сезон. До этого форвард на протяжении всей карьеры выступал за «Барселону». В составе каталонцев он десять раз выигрывал чемпионат Испании и четырежды побеждал в Лиге чемпионов.

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    Андрей Стрельцов
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