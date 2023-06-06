Назван еще один ядовитый напиток от производителя «Мистера Сидра»

Жительница Самары рассказала, что напиток «Мохито» от производителя «Мистера Сидра» ядовит

Дочь отравившейся суррогатным алкоголем жительницы Самары рассказала, что ее мать употребляла напиток «Мохито». Продукцию произвело предприятие, которое ранее поставило в российские регионы ядовитый «Мистер Сидр», сообщает Telegram-канал «Подъем».

По словам дочери отравившейся россиянки, женщину увезли в больницу прямо с работы. Напиток пострадавшая купила в магазине около дома. Как долго она употребляла эту продукцию перед госпитализацией, собеседница канала не знает.

Женщина выразила готовность присоединиться к коллективному иску, который родственники пострадавших жителей готовят к производителю ядовитых напитков.

В начале июня десятки человек в ряде регионов России отравились сидром. Так, в Минздрав Ульяновской области сообщил о 51 случае отравления. Аналогичные случаи были зафиксированы в Нижерогодской и Самарской областях.

После случившегося Росалкогольрегулирование заблокировало оборот продукции производителя сидра – ООО «Анди» – по всей России. Помимо этого, был задержан предприниматель, которого подозревают в причастности к реализации опасной алкогольной продукции.