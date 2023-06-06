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18:18, 6 июня 2023Россия

Назван еще один ядовитый напиток от производителя «Мистера Сидра»

Жительница Самары рассказала, что напиток «Мохито» от производителя «Мистера Сидра» ядовит

Фото: Следственный комитет РФ / РИА Новости

Дочь отравившейся суррогатным алкоголем жительницы Самары рассказала, что ее мать употребляла напиток «Мохито». Продукцию произвело предприятие, которое ранее поставило в российские регионы ядовитый «Мистер Сидр», сообщает Telegram-канал «Подъем».

По словам дочери отравившейся россиянки, женщину увезли в больницу прямо с работы. Напиток пострадавшая купила в магазине около дома. Как долго она употребляла эту продукцию перед госпитализацией, собеседница канала не знает.

Женщина выразила готовность присоединиться к коллективному иску, который родственники пострадавших жителей готовят к производителю ядовитых напитков.

В начале июня десятки человек в ряде регионов России отравились сидром. Так, в Минздрав Ульяновской области сообщил о 51 случае отравления. Аналогичные случаи были зафиксированы в Нижерогодской и Самарской областях.

После случившегося Росалкогольрегулирование заблокировало оборот продукции производителя сидра – ООО «Анди» – по всей России. Помимо этого, был задержан предприниматель, которого подозревают в причастности к реализации опасной алкогольной продукции.

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    Алан Босиков
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