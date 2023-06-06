Клуб НХЛ обменял лучшего российского защитника сезона

Клуб НХЛ «Филадельфия Флайерс» обменял российского хоккеиста Ивана Проворова в «Коламбус»

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Филадельфия Флайерс» обменял российского защитника Ивана Проворова. Об этом сообщается на сайте команды.

Хоккеист продолжит карьеру в «Коламбус Блю Джекетс» в регулярном чемпионате сезона-2023/2024. У Проворова осталось еще два года по шестилетнему контракту на 40,5 миллиона долларов, который он подписал с «Филадельфией» в сентябре 2019 года.

В апреле «Филадельфия» признала Проворова лучшим защитником в сезоне-2022/2023. Спортсмен получил это звание в четвертый раз. Ранее его называли лучшим защитником клуба в 2018, 2020 и 2021 годах. За сезон Проворов провел 81 матч в составе команды и набрал 26 очков по системе «гол плюс пас».

Проворов выступал за «Филадельфию» с 2016 года. Всего в составе команды он провел 495 матчей и отметился 61 заброшенной шайбой.