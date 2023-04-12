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17:32, 12 апреля 2023Спорт

Клуб НХЛ признал российского хоккеиста лучшим защитником сезона

«Филадельфия» признала россиянина Ивана Проворова лучшим защитником сезона-2022/2023

Фото: Eric Hartline / USA Today Sports / Reuters

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Филадельфия Флайерс» признал российского хоккеиста Ивана Проворова лучшим защитником в сезоне-2022/2023. Об этом сообщается на официальном сайте команды.

Спортсмен в четвертый раз получил это звание. Ранее его называли лучшим защитником клуба в 2018-м, 2020-м и 2021-м году. За сезон Проворов провел 81 матч в составе команды и набрал 26 очков по системе «гол плюс пас».

18 января Проворов отказался выходить на раскатку перед матчем с «Анахайм Дакс» (5:2) в форме с символикой в поддержку ЛГБТ. После этого канадский журналист Горд Миллер призвал наказать хоккеиста. Однако в руководстве НХЛ подчеркнули, что игроки вправе решать, в каких акциях участвовать.

Проворов выступает за «Филадельфию» с 2016 года. Всего в составе команды он провел 495 матчей и отметился 61 заброшенной шайбой.

Ксения Курашкина
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