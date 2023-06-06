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13:16, 6 июня 2023Россия

В Кремле сообщили об информировании Путина о ситуации вокруг Каховской ГЭС

Песков заявил, что Путин получает доклады в связи с ситуацией вокруг Каховской ГЭС

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Президент России Владимир Путин проинформирован о ситуации вокруг Каховской гидроэлектростанции (ГЭС). Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

По словам представителя Кремля, Путин получает доклады от Минобороны и других служб.

Кроме того, в беседе с журналистами Песков назвал подрыв ГЭС преднамеренной диверсией Киева.

Ранее глава Новой Каховки Леонтьев заявил, что город затоплен после прорыва плотины на ГЭС. В сети также появились кадры с покрытыми водой центральными улицами, по которым плавают лебеди.

Каховская ГЭС в Херсонской области была частично разрушена в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины в ночь на 6 июня. В результате произошел неконтролируемый сброс воды из Каховского водохранилища. Леонтьев назвал произошедшее терактом и подчеркнул, что его последствия будут изучены.

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    Зураб Дарахвелидзе
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