Российская система ПВО атаковала две воздушные цели над Белгородом

Губернатор Гладков сообщил, что система ПВО сработала по воздушным целям над Белгородом

Система противовоздушной обороны (ПВО) сработала по двум воздушным целям над Белгородом. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram.

По его словам, сейчас уточняются последствия атаки на земле.

Ранее Гладков сообщал, что накануне средства ПВО также сработали по целям над Белгородом. По его словам, никто не пострадал, однако были повреждены два служебных автомобиля.