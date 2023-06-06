Над Белгородом дважды сработала система ПВО

Губернатор Гладков заявил, что над Белгородом 5 июня система ПВО сработала дважды

Над Белгородом за прошедшие сутки, 5 июня, по воздушным целям дважды сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«Пострадавших нет. Повреждения получили два служебных автомобиля», — сообщил Гладков. Он не уточнил, по каким конкретно целям отработали системы ПВО.

Помимо этого, в Белгородском районе Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали село Журавлевка — по нему выпустили 9 минометных и 5 артиллерийских снарядов. Разрушений не зафиксировано, никто не пострадал.

Вечером в понедельник, 5 июня, под удар ВСУ попало село Глотово. В момент обстрела 14-летний подросток находился на улице, он получил контузию и черепно-мозговую травму. В результате атаки повреждено одно частное домовладение, где оказались выбиты окна, посечены кровля и фасад. Повреждены также и хозпостройки.

19 октября 2022 года президент России Владимир Путин ввел в восьми приграничных регионах страны, в том числе в Белгородской области, средний уровень реагирования. Это предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и повышенный уровень безопасности на энергетических объектах.