Российская теннисистка оценила отказ украинок от рукопожатий

Российская теннисистка Камилла Рахимова назвала отказ украинок от рукопожатий их выбором

Российская теннисистка Камилла Рахимова оценила отказ украинок от рукопожатий на турнирах. Ее слова приводит «Чемпионат».

Спортсменка назвала происходящее их выбором. «Как российские спортсменки мы ничего не можем с этим поделать. Если украинки от этого чувствуют облегчение, то пусть продолжают так поступать», — заявила она. Рахимова добавила, что планирует играть в теннис, а не проводить политические манифестации.

Украинские теннисистки не жмут россиянкам и белорускам руки после матчей. В частности, Элина Свитолина не поприветствовала россиянок Анну Блинкову и Дарью Касаткину в третьем и четвертом кругах «Ролан Гаррос», а также белоруску Арину Соболенко после четвертьфинального матча турнира.

Женская теннисная ассоциация и Ассоциация теннисистов-профессионалов не стали полностью отстранять россиян и белорусов. Спортсмены принимают участие в турнире в нейтральном статусе.

